Enseignante poignardée à Sanary: son état s'"améliore progressivement", selon le ministre de l'Education

L'entrée du collège La Guicharde, à Sanary-sur-Mer, dans le Var, où une enseignante a été poignardée par un élève, le 3 février 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

L'état de santé de l'enseignante poignardée au début du mois par un élève à Sanary-sur-Mer (Var) "s'améliore progressivement", a affirmé mercredi au Sénat le ministre de l'Éducation Édouard Geffray.

"On continue évidemment à avoir un suivi très attentif", a assuré le ministre lors de la séance de questions au gouvernement au Sénat.

Le pronostic vital de cette professeure d'arts plastiques de 60 ans agressée le 3 février était toujours engagé la semaine dernière, indiquait le procureur de Toulon.

Elle avait été poignardée à quatre reprises lors d'une pause en classe par un élève de 3e âgé de 14 ans. L'adolescent a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Face "à la montée des faits d'extrême violence, pour moi il y a deux réponses", a expliqué M. Geffray.

"Celle de la fermeté absolue", avec notamment des contrôles et des fouilles des sacs aux alentours des établissements. Il y avait "1.500 contrôles par mois jusqu'à présent", qui ont été "densifiés depuis 10 jours", a-t-il précisé.

"Il faut restaurer un tabou. Ce tabou, c'est qu'on ne touche pas à un personnel de l'Éducation nationale", a-t-il répété. "Ce n'est pas négociable et ceux qui le font doivent être sanctionnés."

"L'autre élément, c'est évidemment la jambe éducative", a-t-il poursuivi. "Il faut qu'il y ait une action main dans la main, ça s'appelle la co-éducation avec les parents", a-t-il ajouté, rappelant qu'il avait envoyé la semaine dernière une lettre aux parents les appelant à un "sursaut collectif".

"Si l'un des deux maillons de la chaîne lâche, c'est la chaîne éducative qui lâche", a-t-il conclu.