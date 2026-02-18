 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Enseignante poignardée à Sanary: son état s'"améliore progressivement", selon le ministre de l'Education
information fournie par AFP 18/02/2026 à 17:08

L'entrée du collège La Guicharde, à Sanary-sur-Mer, dans le Var, où une enseignante a été poignardée par un élève, le 3 février 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

L'entrée du collège La Guicharde, à Sanary-sur-Mer, dans le Var, où une enseignante a été poignardée par un élève, le 3 février 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

L'état de santé de l'enseignante poignardée au début du mois par un élève à Sanary-sur-Mer (Var) "s'améliore progressivement", a affirmé mercredi au Sénat le ministre de l'Éducation Édouard Geffray.

"On continue évidemment à avoir un suivi très attentif", a assuré le ministre lors de la séance de questions au gouvernement au Sénat.

Le pronostic vital de cette professeure d'arts plastiques de 60 ans agressée le 3 février était toujours engagé la semaine dernière, indiquait le procureur de Toulon.

Elle avait été poignardée à quatre reprises lors d'une pause en classe par un élève de 3e âgé de 14 ans. L'adolescent a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Face "à la montée des faits d'extrême violence, pour moi il y a deux réponses", a expliqué M. Geffray.

"Celle de la fermeté absolue", avec notamment des contrôles et des fouilles des sacs aux alentours des établissements. Il y avait "1.500 contrôles par mois jusqu'à présent", qui ont été "densifiés depuis 10 jours", a-t-il précisé.

"Il faut restaurer un tabou. Ce tabou, c'est qu'on ne touche pas à un personnel de l'Éducation nationale", a-t-il répété. "Ce n'est pas négociable et ceux qui le font doivent être sanctionnés."

"L'autre élément, c'est évidemment la jambe éducative", a-t-il poursuivi. "Il faut qu'il y ait une action main dans la main, ça s'appelle la co-éducation avec les parents", a-t-il ajouté, rappelant qu'il avait envoyé la semaine dernière une lettre aux parents les appelant à un "sursaut collectif".

"Si l'un des deux maillons de la chaîne lâche, c'est la chaîne éducative qui lâche", a-t-il conclu.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank