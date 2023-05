Immobilier : des opportunités d'investissement chez les Brics (abrdn)

(AOF) - « Malgré la morosité qui règne actuellement dans le secteur de l'immobilier mondial, il existe des poches d'optimisme et des opportunités à saisir » affirment Craig Wright, Responsable de la recherche européenne, et Catriona MacNair, Directrice des investissements, chez abrdn. Pour eux, « les investisseurs immobiliers qui se focalisent uniquement sur les marchés développés risquent de rater l'occasion de diversifier leurs portefeuilles et de profiter de conditions de marché différentes dans d'autres régions du monde », notamment au Mexique, au Brésil et en Chine.

" L'entreposage industriel au Mexique " est pour eux " l'un des secteurs les plus performants et qui présente encore un potentiel de croissance important " du fait des tensions commerciales et de la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine, ainsi que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui ont entraîné une forte demande de la part des locataires pour des espaces d'entreposage près de la frontière américaine au Mexique, car les entreprises cherchent à rapprocher leurs chaînes d'approvisionnement de leur lieu d'origine.

" Les constructeurs de logement brésiliens sont également à surveiller " estiment les deux analystes " car ils devraient bénéficier d'une hausse au cours de la période à venir " du fait notamment que le développement de la construction est très sensible aux taux d'intérêt, et qu'au Brésil, " un cycle de réduction des taux semble imminent " avec des taux d'intérêt qui s'élèvent à 14%, et une inflation qui diminue rapidement.

" Le gouvernement chinois a déjà apporté son soutien aux plus grands promoteurs immobiliers et il est probable qu'il y aura d'autres mesures de relance dans ce secteur dans les mois à venir " ajoutent les analystes d'abdrn. " L'investissement immobilier est un secteur bien trop important pour que les décideurs politiques chinois l'ignorent, car les ménages chinois investissent 65% de leur patrimoine dans l'immobilier, contre 35% à Taïwan et 22% aux États-Unis ".

" Comme pour les nouvelles opportunités dans tous les marchés émergents, l'investissement nécessite une due diligence approfondie et un tri minutieux des sociétés les plus intéressantes " conclut abrdn, soulignant que son objectif est de " trouver les sociétés qui ont des flux de trésorerie solides et qui peuvent survivre aux cycles inéluctables ".