Immobilier de commerce : baisse de 21% des volumes au quatrième trimestre (JLL)

(AOF) - « 472 millions d’euros ont été investis sur le marché français de l’immobilier de commerce au 4ème trimestre 2024, un volume en net recul par rapport au 3ème trimestre et qui constitue le plus faible résultat sur cette période de l’année au cours de la décennie écoulée », affirme JLL, spécialiste du conseil et de l’investissement en immobilier d’entreprise. Le cabinet ajoute qu’au total, près de 2,5 milliards d’euros ont été investis en 2024, un volume en recul de 21 % d’une année sur l’autre et inférieur de moitié à la moyenne décennale.

JLL souligne cependant que malgré cette baisse des volumes, les commerces concentrent 19 % des investissements en immobilier banalisé en 2024, "confirmant le regain d'appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs".

Aucune transaction de plus de 300 millions d'euros n'est intervenue cette année, alors que ce segment de marché accueille en moyenne 1,4 milliard d'euros par an. C'est ce qui constitue "le principal manque à gagner pour le marché de l'investissement en commerce en 2024". JLL relève que les transactions d'un montant compris entre 100 et 300 millions d'euros , bien qu'en recul de 36 % par rapport à la moyenne, "se sont en revanche bien maintenues d'une année sur l'autre" avec 938 millions d'euros (-6 %).