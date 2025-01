Immobilier commercial : Principal AM anticipe un nouveau cycle de croissance

(AOF) - "Avec l’amélioration des conditions de crédit et la stabilisation des valorisations, le contexte est propice à un nouveau cycle prolongé de croissance" de l’immobilier commercial, affirme Arthur Jones, directeur principal recherche et stratégie mondiales en matière d’immobilier chez Principal Asset Management. Pour lui, les investisseurs "ciblant des secteurs structurellement robustes, comme les centres de données, le résidentiel et la logistique, peuvent se positionner pour tirer parti de ce tournant".

Les centres de données, le résidentiel et la logistique "continuent d'afficher une forte demande" car ces domaines "tirent parti de tendances de fond telles que la numérisation, les évolutions démographiques positives et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, offrant ainsi des opportunités de croissance attrayantes".

Par ailleurs, "les tendances désinflationnistes dominantes créent un environnement plus favorable pour les investissements" dans ce secteur. Les banques centrales, en adoptant des politiques plus accommodantes, "ouvrent la voie à une augmentation des flux de capitaux et à une amélioration du sentiment du marché".

"Sur les 45 dernières années, l'immobilier commercial n'a connu que cinq années de rendements négatifs, grâce à la régularité des revenus, qui représentent environ deux tiers des rendements totaux", relève le gérant. "Ce profil axé sur les revenus souligne la fiabilité de la classe d'actifs, même pendant les périodes de volatilité du marché".