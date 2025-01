Immobilier commercial: Fitch prévoit une croissance des loyers e 2 à 3% pour 2024

(AOF) - "La croissance des loyers et la reprise de la fréquentation soutiennent l'immobilier commercial européen", affirme Fitch Ratings. L'agence de notation compte sur "une reprise post-pandémique de la fréquentation, l'augmentation des ventes des locataires, la croissance des valeurs locatives et les détaillants qui utilisent des magasins physiques pour compléter leur stratégie de commerce électronique" pour soutenir les fondamentaux du secteur. La croissance des revenus locatifs nets des sociétés d'immobilier commercial est soutenue par des baux indexés sur l'inflation.

Fitch table sur une croissance des loyers de 2 à 3 % en 2024 "en raison d'une indexation contractuelle immédiate en Europe continentale et d'une reprise des loyers au Royaume-Uni après leur récent creux". Cette croissance des loyers provient du remodelage et du réinvestissement dans les actifs existants.

Selon Fitch, les recalibrages des valorisations de l'immobilier commercial après 2021 sont "en grande partie terminés", puisque "les rendements des centres commerciaux, des parcs d'activités commerciales, des grandes surfaces et des autres actifs de vente au détail de qualité inférieure se situent déjà entre 6,0 % et 6,5 % ou plus".

Fitch s'attend à ce que la demande des locataires pour les principaux sites de vente au détail soit "stimulée par l'augmentation de la fréquentation et des ventes des locataires," et "soutenue par le repositionnement des actifs". En revanche, "les longs délais de développement de l'immobilier commercial, l'augmentation des dépenses d'investissement et des coûts du capital continuent d'être des obstacles à la création de nouvelles offres". Ces conditions favorables de l'offre et de la demande ont permis à tous les émetteurs notés par Fitch d'atteindre un taux d'occupation "supérieur à 95 %".