Immersion Corp devrait afficher un bénéfice de 23 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Immersion Corp IMMR.OQ IMMR.O devrait publier ses résultats le 18 août (estimés) pour la période se terminant le 30 avril 2025

* La société basée à Aventura en Floride devrait déclarer un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG. (SAL est basé sur le revenu total)

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Immersion Corp est un bénéfice de 23 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Immersion Corp est de 12,25 $, soit environ 41,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 7,17 $

15 août - Ce résumé a été généré par machine le 15 août à 20:13 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)