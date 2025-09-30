iMGP recrute son directeur des investissements chez Ossiam

iM Global Partner ( iMGP ) vient de recruter Luc Dumontier au poste de directeur général et CIO Global Asset Management (directeur des investissements). Il succède à Philippe Uzan, qui est décédé brutalement en décembre 2024.

Luc Dumontier était précédemment directeur général adjoint en charge des investissements et des opérations chez Ossiam, où il supervisait les équipes investissement, recherche, positionnement et structuration des produits, ainsi que les opérations. Auparavant, il était responsable des investissements factoriels chez LFIS Capital.

Luc Dumontier avait débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management en tant que gérant actions avant de devenir responsable du pôle de gestion alternative. À la suite de l’intégration de Sinopia au sein de HSBC Global Asset Management, il a conservé cette responsabilité pour le groupe.

Chez iM Global Partner, à Paris, Luc Dumontier dirigera l'équipe mondiale de gestion d’actifs de la société. Il sera chargé de superviser la gestion des fonds et de poursuivre le développement de la gamme de fonds de la société (OPCVM et fonds américains).