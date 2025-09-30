 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 877,00
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

iMGP recrute son directeur des investissements chez Ossiam
information fournie par Agefi Asset Management  30/09/2025 à 08:15

iM Global Partner ( iMGP ) vient de recruter Luc Dumontier au poste de directeur général et CIO Global Asset Management (directeur des investissements). Il succède à Philippe Uzan, qui est décédé brutalement en décembre 2024.

Luc Dumontier était précédemment directeur général adjoint en charge des investissements et des opérations chez Ossiam, où il supervisait les équipes investissement, recherche, positionnement et structuration des produits, ainsi que les opérations. Auparavant, il était responsable des investissements factoriels chez LFIS Capital.

Luc Dumontier avait débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management en tant que gérant actions avant de devenir responsable du pôle de gestion alternative. À la suite de l’intégration de Sinopia au sein de HSBC Global Asset Management, il a conservé cette responsabilité pour le groupe.

Chez iM Global Partner, à Paris, Luc Dumontier dirigera l'équipe mondiale de gestion d’actifs de la société. Il sera chargé de superviser la gestion des fonds et de poursuivre le développement de la gamme de fonds de la société (OPCVM et fonds américains).

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (non visible sur la photo) tiennent une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche à Washington, D.C.
    Trump dévoile un plan de paix, Netanyahu dit donner son feu vert
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:20 

    par Matt Spetalnick, Trevor Hunnicutt et Nidal al-Mughrabi Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait accepté un plan de paix parrainé par les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui ravage ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:19 

    (Actualisé avec Emeis, Carmat, Fnac Darty, Havas, Pierre et Vacances, Delta Plus Group, EPC Groupe, précisions sur UBS) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

  • Le dôme du Capitole américain, à Washington, D.C.
    Trump fixe des droits de douane de 10% sur le bois d'oeuvre et des produits en bois
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:19 

    Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale ... Lire la suite

  • Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, lors d'une conférence de presse, pour annoncer des partenariats sur les services d'IA, à Séoul
    OpenAI-Le CA au S1 bondit de 16% à environ $4,3 mds, selon The Information
    information fournie par Reuters 30.09.2025 08:16 

    La startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank