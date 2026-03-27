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Imerys va augmenter ses prix à cause du Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 08:30

L'instabilité géopolitique au Moyen-Orient contraint la division Performance Minerals du groupe français à répercuter la hausse de ses coûts sur ses clients. Les ajustements tarifaires sont immédiats sur l'ensemble de ses produits dans toutes ses zones d'activité.

Les tensions persistantes au Moyen-Orient font grimper les coûts opérationnels de Performance Minerals sur ses trois grandes régions (EMEA, Amériques et APAC). Pour préserver la continuité des livraisons, le groupe a décidé de mettre en place deux types de surcharges.

La première, une surcharge logistique d'urgence, couvre la hausse des frais de transport maritime et terrestre. Elle s'applique dès maintenant. La seconde, une surcharge énergie, reflète les fluctuations des coûts d'énergie liés à la fabrication et au traitement des minéraux. Elle entrera en vigueur pour toutes les commandes expédiées à partir du 1er avril 2026.

Si les conditions de marché venaient à s'améliorer, ces surcharges seraient révisées en conséquence, précise l'entreprise.

En 2025, Performance Minerals a réalisé 2,02 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 17,8% de marge d'EBITDA. La division représente 60% des revenus d' Imerys et 66,1% de son EBITDA.

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IMERYS
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