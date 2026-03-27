Imerys va augmenter ses prix à cause du Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 08:30
Les tensions persistantes au Moyen-Orient font grimper les coûts opérationnels de Performance Minerals sur ses trois grandes régions (EMEA, Amériques et APAC). Pour préserver la continuité des livraisons, le groupe a décidé de mettre en place deux types de surcharges.
La première, une surcharge logistique d'urgence, couvre la hausse des frais de transport maritime et terrestre. Elle s'applique dès maintenant. La seconde, une surcharge énergie, reflète les fluctuations des coûts d'énergie liés à la fabrication et au traitement des minéraux. Elle entrera en vigueur pour toutes les commandes expédiées à partir du 1er avril 2026.
Si les conditions de marché venaient à s'améliorer, ces surcharges seraient révisées en conséquence, précise l'entreprise.
En 2025, Performance Minerals a réalisé 2,02 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 17,8% de marge d'EBITDA. La division représente 60% des revenus d' Imerys et 66,1% de son EBITDA.
Valeurs associées
|21,2000 EUR
|Euronext Paris
|-2,30%
A lire aussi
-
Avec près de 5.000 voyages quotidiens, le téléphérique urbain de Saint-Denis de La Réunion s'impose, quatre ans après son inauguration, comme un succès et prépare déjà la suite avec une nouvelle ligne en projet qui se veut pionnière en matière d'énergie. Toutes ... Lire la suite
-
Le gouvernement français a eu une bonne surprise vendredi avec un déficit public moins élevé qu'attendu en 2025, à 5,1% du produit intérieur brut, ce qui le rend "ambitieux" pour continuer sur cette voie en 2026. Le chiffre publié par l'Insee est inférieur de 0,3 ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 08h30 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 28e jour. Marchés: pétrole en hausse, Bourses européennes sans direction claire Les Bourses européennes ont ouvert sans direction ... Lire la suite
-
Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé vendredi l'acquisition prochaine d'Excellergy, entreprise spécialisée dans les médicaments anti-allergiques, pour une valeur d'environ 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros). La société de biotechnologie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer