Imerys: une avancée pour le talc nord-américain information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Imerys indique que plus de 90% des plaignants ayant voté pour le plan de réorganisation des entités talc nord-américaines proposé dans le cadre de leur procédure de Chapter 11, ont accepté celui-ci : le seuil d'approbation juridiquement requis est donc atteint.



L'audience de confirmation du plan devant le Tribunal compétent est actuellement prévue au deuxième trimestre et, sous réserve de cette confirmation, le Tribunal Fédéral de District des États-Unis devra ensuite revoir et approuver également la décision rendue.



'La provision constituée dans les comptes consolidés d'Imerys est jugée adéquate pour couvrir les conséquences financières de ce plan et la résolution des passifs historiques liés à l'activité talc du groupe aux États-Unis', précise-t-il.





Valeurs associées IMERYS 29,14 EUR Euronext Paris +6,43%