Imerys signe un accord pour l’acquisition de Great Lakes Minerals

Imerys IMTP.PA a annoncé vendredi la signature d’un accord ferme pour l’acquisition de Great Lakes Minerals, une société américaine de transformation et distribution de minéraux pour l'industrie des réfractaires et abrasifs.

Le groupe français spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels dit dans un communiqué prévoir que le chiffre d'affaires annuel de cette activité atteindra 80 millions de dollars (68,46 millions d'euros) après son intégration.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de 2026, précise Imerys dans le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)