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Imerys se renforce aux États-Unis avec Great Lakes Minerals
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 09:00

Imerys annonce la signature d'un accord ferme portant sur l'acquisition de l'activité de Great Lakes Minerals, société américaine spécialisée dans la transformation et la distribution de minéraux pour l'industrie des réfractaires et abrasifs.

Selon le groupe, cette acquisition renforce son portefeuille en solutions pour réfractaires, abrasifs et construction avec des minéraux clés tels que la bauxite calcinée, la mullite et l'alumine fondue, et le positionne comme un fournisseur clé de ses clients en Amérique du Nord.

Cette transaction étend également la couverture géographique d'Imerys grâce à des actifs industriels stratégiquement situés sur l'Ohio River, dans le Kentucky, facilitant grandement l'accès des matières premières au site.

Imerys prévoit que le chiffre d'affaires annuel de cette activité atteindra 80 MUSD suite à son intégration et qu'elle est appelée à bénéficier de la relocalisation en cours des activités industrielles vers les États-Unis.

La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés par le groupe français de spécialités minérales, est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au cours du 1er semestre 2026.

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