Imerys : s'envole de +7%, au-delà de 30E, gros 'bear trap'

(CercleFinance.com) - Imerys confirmais au cours des 1ers échange le signal baissier : la cassure du support des 28,7E survenue la veille était validée par une incursion vers 27,85E peu après l'ouverture... mais le titre s'est brusquement retourné à la hausse et s'envolait de +7% en moins de 10 minutes, au-delà de 30E.

Les vendeurs ont été complètement piégés, c'est un gros 'bear trap' qui débouche sur le soulèvement inattendu de la résistance des 30E des 14 et 25 octobre.

Au-delà, Imerys pourrait poursuivre son rallye haussier et grimper vers 31,2E ('gap' du 27/09) puis 31,5E, son zénith des 26 et 27 septembre dernier.





