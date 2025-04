Imerys: résultat net pdg en contraction de 66% au T1 information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Imerys publie un chiffre d'affaires de 871 ME au titre du 1er trimestre 2025, en baisse de 6% en données publiées, ou en croissance de 0,7% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier trimestre 2024.



Cette multinationale spécialisée dans la production et la transformation des minéraux industriels a précisé qu'il s'agissait du quatrième trimestre consécutif de croissance organique, dans un contexte marqué par le manque de visibilité et la faiblesse des marchés industriels en Europe.



Par ailleurs, l'EBITDA ajusté est ressorti à 128 millions d'euros, en contraction de près de 32%, pénalisé par la détérioration de la contribution des coentreprises, par rapport à la performance exceptionnelle enregistrée au premier trimestre 2024.



Le résultat opérationnel ressort à 48 ME (-55,3%) pour un résultat net part du groupe de 23 ME contre 69 millions d'euros l'année précédente (soit un repli de 66%) qui, selon Imerys, s'explique par l'effet de périmètre et la diminution de la contribution des coentreprises.



' Imerys actionnera tous les leviers à sa disposition pour traverser au mieux cette période d'incertitude et préserver la résilience de son modèle économique, dans l'intérêt de ses équipes, de ses clients et de l'ensemble des parties prenantes ', a commenté Alessandro Dazza, Directeur général.







