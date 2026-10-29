Imerys relève sa prévision d'Ebitda 2026 avec les acquisitions et les mesures d'amélioration

Le site Internet officiel d'Imerys. (Crédit: L. Grassin / )

Imerys IMTP.PA a relevé jeudi sa prévision d'Ebitda ajusté 2026, désormais anticipé à 570-590 millions d'euros contre 550-580 millions d'euros auparavant, l'entreprise citant notamment ses acquisitions, les mesures d'amélioration des coûts et des performances, ainsi que la dynamique des prix.

Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels avertit cependant dans un communiqué que cet objectif dépend de l'absence d'une dégradation significative de l'environnement opérationnel.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre augmente de 2,9% sur un an à taux de change constants pour atteindre 884 millions d'euros, en raison notamment de l'augmentation des volumes de ventes et de la bonne tenue des prix.

"Nos récentes opérations de croissance externe ciblée, Great Lakes Minerals et S&B Mineração, contribuent déjà à l'augmentation de nos résultats", précise Alessandro Dazza, directeur général, cité dans le communiqué.

L'Ebitda ajusté trimestriel s'établit à 160 millions d'euros, en hausse de 10,8% sur un an.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)