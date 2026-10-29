Imerys monte en puissance

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie a relevé ses prévisions de rentabilité pour 2026, après avoir enregistré un troisième trimestre consécutif de croissance

Sur les 9 premiers mois de l'année, Imerys a réalisé un chiffre d'affaires de 2,62 milliards d'euros, en progression de 2 % à taux de change et périmètre constants. Cette croissance repose sur une légère hausse des volumes ( 0,4 %) et une augmentation des prix de vente ( 1,6 %).

Au seul troisième trimestre, les revenus du groupe ont atteint 884 millions d'euros, en hausse de 7 % en données publiées et de 2,9 % en

données comparables. La forte dynamique commerciale en Asie, les ventes soutenues d'additifs conducteurs et les gains de parts de marché ont permis de compenser la faiblesse persistante de la demande européenne, notamment dans la construction.

La rentabilité progresse plus rapidement que l'activité. L'EBITDA ajusté des neuf premiers mois s'est établi à 450 millions d'euros, en croissance organique de 10,3 %. La marge correspondante a gagné 0,8 point sur un an, à 17,1 %. Au troisième trimestre, l'EBITDA ajusté a atteint 160 millions d'euros, en hausse de 10,8 % à données comparables, pour une marge de 18,1 %, en amélioration de 1,2 point.

Cette performance reflète notamment les effets de la discipline tarifaire et des mesures d'optimisation des coûts. Les acquisitions de Great Lakes Minerals et de S&B Mineração, consolidées respectivement depuis juin et juillet, ont également soutenu l'activité, contribuant à hauteur de 23 millions d'euros au chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Fort de ces résultats, Imerys vise désormais un EBITDA ajusté compris entre 570 et 590 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2026, contre une précédente fourchette de 550 à 580 millions d'euros. Cette nouvelle prévision reste conditionnée à l'absence de dégradation significative de l'environnement opérationnel.

Le groupe demeure toutefois prudent face à la persistance des pressions inflationnistes et des difficultés de marché. Il entend poursuivre ses efforts de maîtrise des coûts, préserver ses marges et maintenir une discipline financière stricte.

En dépit de l'amélioration opérationnelle, le résultat net part du groupe a reculé à 92 millions d'euros sur les neuf premiers mois, contre 110 millions un an plus tôt. Il a notamment été pénalisé par des charges de restructuration liées au projet Horizon, partiellement compensées par un gain de réévaluation du projet de lithium EMILI.