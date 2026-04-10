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Imerys met en oeuvre un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 18:03

Imerys annonce la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale annuelle. Les rachats porteront sur l'acquisition d'un maximum de 400 000 actions, dans une limite de 12 millions d'euros, soit une limite de prix inférieure au prix maximum autorisé par l'Assemblée Générale, sur une période se terminant au plus tard 27 jours de bourse à compter de ce 10 avril, sous réserve des ajustements usuels.

L'exécution des rachats est confiée à un prestataire de service d'investissement.

Ces rachats seront effectués par la mise en oeuvre de transactions à terme ( forward transactions ).

Imerys prévoit d'acquérir effectivement les actions achetées à terme en avril 2027.

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Imerys vise à couvrir ses différents dispositifs d'intéressement. Cela inclut l'attribution d'actions gratuites et les plans d'actionnariat salarié, destinés aux employés (actuels ou anciens) ainsi qu'aux mandataires sociaux de l'entreprise et de ses filiales.

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