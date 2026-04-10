Imerys met en oeuvre un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 18:03
L'exécution des rachats est confiée à un prestataire de service d'investissement.
Ces rachats seront effectués par la mise en oeuvre de transactions à terme ( forward transactions ).
Imerys prévoit d'acquérir effectivement les actions achetées à terme en avril 2027.
Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Imerys vise à couvrir ses différents dispositifs d'intéressement. Cela inclut l'attribution d'actions gratuites et les plans d'actionnariat salarié, destinés aux employés (actuels ou anciens) ainsi qu'aux mandataires sociaux de l'entreprise et de ses filiales.
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