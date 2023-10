Imerys : la cession de ses actifs papier à Syntagma Capital " hautement improbable "

(AOF) - Imerys a annoncé samedi qu’il est désormais " hautement improbable que la cession de ses actifs dédiés au marché du papier à Syntagma Capital parvienne à son terme ". Suite à cette information, en Bourse, le titre du transformateur de minéraux industriels recule de 3,50% à 27,02 euros. Au vu de ces circonstances, Imerys se réserve la possibilité de faire valoir formellement ses droits vis-à-vis de Syntagma Capital. Fin 2022, Imerys avait signé avec Syntagma Capital un engagement ferme en vue de la cession de la plupart de ses actifs dédiés au marché du papier.

Ces activités représentaient moins de 10% du chiffre d'affaires d'Imerys en 2022.

Imerys continuera de se consacrer à ses activités à forte croissance de minéraux de spécialité et d'explorer différentes options en vue de la cession de cette activité. Pour le moment, Imerys poursuit la gestion de ces actifs dans l'intérêt du Groupe, de ses salariés et de ses clients.

L'objectif d'Ebitda courant du groupe pour l'année 2023 annoncé le 27 juillet dernier s'entend à périmètre constant. Il n'est donc pas affecté par l'annonce de samedi dernier. La société table sur un Ebitda courant de 630 millions à 650 millions d'euros.

Lors de la publication de ses résultats au premier semestre, Imerys a dégagé des revenus de 1,98 milliard d'euros, en recul de 5,6% à périmètre et taux de change de constants, dans un contexte de faible demande dans le secteur de la construction.

Le résultat net par du groupe avait atteint sur cette période 145 millions d'euros en déclin de 24,5% par rapport à la même période un an plus tôt. L'Ebitda a reculé de 12%, à 331 millions d'euros, faisant ressortir une marge d'exploitation en léger repli à 16,7%, contre 17,5% en 2022.

Points clés

- Numéro 1 mondial des spécialités minérales pour l’industrie, plus que centenaire ;

- Chiffre d’affaires de 4,4 Mds€ recentré sur 2 métiers -minéraux de performance (54 %) et minéraux de haute température(46 %)- équilibrée entre l’ Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48 %, l’ Amérique du nord pour 29 % et l’Asie-Pacifique pour 23 % ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35 %, la consommation pour 23 %, l’industrie pour 13 %, la sidérurgie pour 12 %, le papier pour 10 % et l’automobile pour 7 % ;

- Modèle d'affaires de maintien des rangs de n° 1 mondial (75 % des activités) et à valoriser les solutions minérales à partir de 2 atouts clés : maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché ») et solidité des capitaux propres ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56 % des actions et 67,53 % des droits de vote) et Blue Crest 5,07 % (6,O5 % des droits de vote), le conseil d'administration de 12 membres étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général ;

- Bilan solide, avec une dette ramenée à 1,5 Mds€, soit 44 % des capitaux propres et un effet de levier de 1,9.

Enjeux

- Vers un nouveau plan stratégique 2023-2025 présenté au 4 ème trimestre ;

- Stratégie d'innovation protégée par 2 150 brevets et 4 000 marques, fondée sur le programme «I-Cube» excellence industrielle / axée sur les minéraux natures (remplacement des matériaux fossiles), les minéraux circulaires et les minéraux synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure) / dynamique par les lancements de 80 solutions minérales en 2021 ;

- Stratégie environnementale « SustainAgility » articulée autour de la maîtrise des impacts, de la biodiversité & réhabilitation des sites et du changement climatique, et caractérisée par un dépassement régulier des objectifs : 100 % du programme biodiversité et réhabilitation achevé en 2021, notation “solutions durables“ pour 50% des nouveaux produits en 2022, objectif 2030 d’une réduction de 36 % des émissions de CO 2 de 36 % vs 2018 ;

- Lancement du 1 er emprunt « durable » ;

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse, talcs de spécialité en Chine- et dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas ;

- Dans le cadre de la stratégie de recentrage sur les solutions minérales de spécialité et d’expansion sur des marchés de la mobilité verte, de la construction durable et des solutions naturelles pour les biens de consommation, cession de l’activité Solutions de haute température, pour 930 M€.

Défis

- Adoption de mesures contre l’inflation de l’énergie -10 % de la structure des coûts- et capacité à la compenser par la hausse des prix de vente, de 16,1 % au 1 er semestre ;

- Après une hausse de 18,7 % du chiffre d’affaires et de 19,7 % du bénéfice net courant au 1 er semestre, anticipation d’un ralentissement de la croissance au 2 nd semestre mais d’une amélioration du bénéfice d’exploitation entre 810 et 840 M€.

