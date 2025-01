Imerys: en net repli après un abaissement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 09:31









(CercleFinance.com) - Imerys signe la plus forte baisse de l'indice SBF 120 vendredi matin à la Bourse de Paris suite à un abaissement de recommandation de Berenberg, étayé par un manque de catalyseurs.



Le courtier indique avoir dégradé son conseil sur le spécialiste des minéraux pour l'industrie à 'conserver' contre 'acheter' précédemment avec un objectif de cours ramené de 45 à 32 euros, ne représentant plus qu'un potentiel haussier de 16%.



'En dépit de la cession de ses actifs dédiés au marché du papier, de solides résultats de 3ème trimestre et de l'avancement dans la résolution du dossier sur le talc aux Etats-Unis, le cours de Bourse a peiné à se revaloriser', constate le broker dans une note.



'D'un côté, nous ne pensons pas que le titre soit cher payé et nous nous attendons à des performances résistantes au 4ème trimestre', tempère-t-il.



De l'autre, Berenberg dit également s'inquiéter du manque de catalyseurs susceptibles de soutenir le titre et de l'absence de reprise de l'activité de quartz de haute pureté.



Suite à ces commentaires, l'action Imerys reculait de près de 2% vendredi dans les premiers échanges pour revenir à des creux depuis la fin 2023.





Valeurs associées IMERYS 26,98 EUR Euronext Paris -1,96%