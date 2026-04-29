Imerys-Ebitda en baisse de 7,5% au T1, anticipe des pressions sur les coûts

Imerys IMTP.PA a annoncé mercredi un recul de 7,5% de son Ebitda ajusté au premier trimestre, à 118 millions d'euros, tout en indiquant s'attendre à des pressions accrues sur les coûts.

Le chiffre d’affaires trimestriel s'est établi à 835 millions d'euros, en baisse de 4,1% par rapport à l'an dernier.

Imerys a noté que la crise au Moyen-Orient avait eu un impact limité au premier trimestre, tout en soulignant anticiper une hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et de la logistique pour le reste de l'année.

"En réponse, le groupe a commencé à relever ses prix et continuera à prendre les mesures appropriées pour protéger la génération de trésorerie et la profitabilité", a déclaré Imerys.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)