Imerys dit envisager un plan de réduction des coûts, Ebitda en baisse au T3

Imerys IMTP.PA a annoncé jeudi envisager un plan de réduction des coûts, tout en faisant état d'un Ebitda ajusté en baisse de 5,7% au troisième trimestre.

Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels dit envisager de lancer un plan de réduction des coûts et d’amélioration des performances pour redresser sa rentabilité en simplifiant l’organisation.

Il étudie aussi la possibilité d'ajuster le dispositif industriel du groupe, citant "un contexte où la reprise du marché se fait attendre".

Au troisième trimestre, Imerys a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté de 140 millions d'euros, après 148 millions d'euros l'année dernière.

Le groupe s'est toutefois dit confiant dans la réalisation de sa prévision annuelle d'Ebitda ajusté comprise entre 540 et 580 millions d’euros.

