Imerys - CA en baisse de 7,5% au T1, plan de réduction de coûts

29 avril (Reuters) - Imerys, groupe de spécialités minérales pour l'industrie IMTP.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * CA AU T1 EN BAISSE DE -7,5 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS À €1,029 MD, AVEC UN IMPACT NÉGATIF DE 34 MILLIONS D'EUROS (-3,3 %) LIÉ AU COVID-19 * MARGE D'EBITDA COURANT DE 16,0 % ET MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 8,0 % * IMERYS ANTICIPE DES CONDITIONS DE MARCHÉ DIFFICILES, EN PARTICULIER AU T2 * IMERYS ANNONCE LA MISE EN PLACE D'UN PLAN D'ACTION POUR RÉDUIRE LES COÛTS ET PRÉSERVER LA TRÉSORERIE DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur IMTP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +4.61%