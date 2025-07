Imerys anticipe pour 2025 un Ebitda ajusté entre 540 et 580 millions d'euros

(AOF) - Le chiffre d’affaires du premier semestre de 2025 d' Imerys est stable à 1,75 milliard d'euros à données comparables par rapport à l’année dernière (-0,4 %), dans un contexte marqué par la faiblesse persistante de l’activité industrielle en Europe et le ralentissement de l’économie nord-américaine. L’Ebitda ajusté sur ce semestre s’élève à 281 millions d’euros, traduisant une baisse de 71 millions d’euros des contributions des coentreprises et un effet de périmètre de -34 millions d’euros. Sa marge d’Ebitda ajusté est de 16% contre 20% au premier semestre 2024.

Le résultat net, part du groupe, se monte à 70 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 142 millions d'euros l'année précédente, la baisse du résultat courant net ayant été en partie compensée par une diminution des autres produits et charges.

Le cash-flow libre opérationnel courant net du premier semestre 2025 est de 40 millions d'euros contre 80 millions il y a un an. La baisse par rapport à l'exercice précédent s'explique notamment par un recul de la rentabilité et la diminution significative des dividendes provenant des coentreprises, partiellement compensés par un niveau moins élevé d'investissements.

Côté perspectives, face à la hausse des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, le groupe vise pour l'exercice 2025 un Ebitda ajusté compris entre 540 et 580 millions d'euros, assumant l'absence de dégradation importante de l'environnement macroéconomique actuel.

Imerys estime que ses volumes de vente devraient redevenir positifs au second semestre 2025 par rapport à la même période de l'année précédente

- Numéro 1 mondial des solutions minérales pour l’industrie, créé il y a plus de 1880 ans ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ réparti entre les minéraux de performance (61 %), les solutions pour abrasifs, réfractaires & construction(32 %) et les solutions pour la transition énergétique et l’énergie mobile(lithium) ;

- Présence mondiale équilibrée entre l’ Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48 %, l’ Amérique du nord pour 29 % et l’Asie-Pacifique pour 23 % ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35 %, la consommation pour 23 %, l’industrie pour 13 %, la sidérurgie pour 12 %, le papier pour 10 % et l’automobile pour 7 % ;

- 3 grandes ambitions :

- maintien des rangs de n° 1 mondial (75 % des activités) via la maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché »),

- solidité des capitaux propres, croissance et rentabilité supérieures aux marchés,

- fourniture à terme de lithium de 1 er plan ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56 % des actions et 68,37 % des droits de vote) et Blue Crest (5,08 % et 5,97 %), le conseil de 12 administrateurs étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général.

- Agilité du modèle d’affaires « Connect & Shape » maintenant la priorité au contrôle des coûts et à la génération de trésorerie :

- organisation par marché, épaulée par des centres d’excellence, de l’innovation aux achats, assortie d’un strict contrôle des coûts,

- gestion active du portefeuille, combinant cession set acquisitions, telle l’activité européenne de Chemviron dans la diatomite et la perlite,

- « Solutions pour la Transition Énergétique » : nouvelle branche d’activités dans les minéraux critiques -quartz de haute pureté, graphite, noir de carbone, perlite et - diatomite , organisées en 4 pôles : les filiales Imerys Graphite et Carbone, la participation de 50 % dans Quartz Corp, fournisseur de minéraux pour panneaux solaires et semi-conducteurs puis, à terme, les contributions des projets Lithium,

- innovation au service de l’excellence opérationnelle (I-Cube, IndustryG 4.0 et programme STEP), riche de plus de 2200 brevets et axée sur les minéraux naturels, circulaires et synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure) ;

- Stratégie environnementale « SustainAgility » 2030 :

- réduction des émissions de CO2 à 42 % vs 2021, pour les scopes 1 et 2 et à 25 % pour le scope A3 (fournisseurs) via les programmes réhabilitation & biodiversité et le recours à l’électricité renouvelable (30 % des besoins aux Etats-Unis),

- portefeuille de produits dotés à 65 % d’un éco-profil et à 6 % du label Pionneer ,

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse et en Belgique, talcs de spécialité en Chine-, dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas et dans le lithium en Angleterre et en France dans l’Allier (exploitation prévue pour 2028) ;

- Bilan solide : dette nette avec effet de levier de 1,9 et ratio sur fonds propres de 38,6 %.

- Incertitudes sur le marché global et faiblesse des marchés industriels européens ;

- Reconnaissance par l’Union européenne du projet lithuim français dans le cadre du projet EMILI ;

- Vers un probable règlement judiciaire du dossier amiante aux Etats-Unis durant l’été ;

- Après un 1 er trimestre de repli de 66 % du résultat net et d’une stabilité des ventes, anticipations 2025 : poursuite de la progression des volumes de vente et confiance dans la réalisation d’une solide performance financière ;