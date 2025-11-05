 Aller au contenu principal
Imerys annonce le départ de son Dirfin Sébastien Rouge
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 08:44

Imerys IMTP.PA a annoncé mercredi que son directeur financier Sébastien Rouge quittera ses fonctions début 2026 "pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle".

Il restera en poste jusqu'au début de 2026 pour superviser les opérations financières, précise un communiqué.

L'opérateur de satellites Eutelsat ETL.PA a par ailleurs annoncé mercredi dans un communiqué distinct la nomination de Sébastien Rouge, à partir du 1er février 2026, au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EUTELSAT
3,2400 EUR Euronext Paris -3,14%
IMERYS
21,0000 EUR Euronext Paris +0,57%
