Imerys affiche un EBITDA ajusté en nette progression au 1er semestre

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 d'Imerys s'élève à 1,74 milliard d'euros, soit une hausse de 1,8% à taux de change constants. Il est soutenu par a hausse des volumes de vente ( 0,5% par rapport au premier semestre 2025) dans un contexte de faiblesse de la demande sur certains marchés finaux.

En outre, l'EBITDA sur ce semestre 2026 atteint les 290 MEUR. Il est en hausse de 10% à taux de change constants sur un an, se traduisant par une marge d'EBITDA ajusté de 16,6%, soit un gain de 0,6 point de pourcentage par rapport à la période précédente.

Le cash-flow libre ope?rationnel courant net ressort à 109 MEUR (contre 44 MEUR à la même période de l'année précédente). Cette hausse par rapport à l'année dernière s'explique en grande partie par la progression de la rentabilité, une gestion rigoureuse du fonds de roulement dans un contexte de hausse des ventes, une baisse des dépenses d'investissement et une augmentation des dividendes reçus des coentreprises.

En revanche, le résultat net, part du Groupe, au 1er semestre diminue. Il s'élève à 49 MEUR, contre 70 MEUR un an avant à la même période. Il comprend les charges de restructuration liées au projet Horizon, partiellement compensées par un gain de réévaluation sur le projet de mine de lithium EMILI (désormais comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence) suite à l'acquisition d'une participation de 50 MEUR par la Banque des Territoires en avril 2026.

Au sujet des prévisions, le groupe mondial des spécialités minérales pour l'industrie indique que "ses performances au 1er semestre 2026 lui permettent d'envisager avec confiance un résultat annuel solide, tout en restant vigilants face à l'évolution contrastée de la demande ainsi qu'aux incertitudes qui prévalent tant du point de vue macro économique que géopolitique".

En conséquence, il vise pour l'exercice 2026 un EBITDA ajusté compris entre 550 et 580 MEUR, hors dégradation notable de la conjoncture économique. Il continue à servir ses clients, gérer ses coûts et sa trésorerie avec discipline, et poursuivre la mise en oeuvre de ses priorités stratégiques.