Imerys: acquisition d'une activité de Chemviron finalisée

(CercleFinance.com) - Imerys annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité européenne de diatomite et de perlite de Chemviron, filiale de Calgon Carbon Corporation. Cette activité a généré environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et emploie près de 130 personnes.



Grâce à cette opération, le groupe de spécialités minérales affirme acquérir trois actifs miniers et industriels de haute qualité en France et en Italie, complétant ainsi sa présence européenne dans les domaines de la diatomite et de la perlite.



'Cette acquisition lui permet d'élargir son portefeuille de produits pour la filtration et les sciences de la vie et de mieux satisfaire ses clients des industries agro-alimentaire, pharmaceutique ainsi que celles des boissons et de la filtration', poursuit-il.





