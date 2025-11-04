IMAX en baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 220 millions de dollars

** Les actions de l'opérateur de cinéma IMAX IMAX.N ont baissé de 0,6 % à 32,44 $ dans un contexte de faiblesse générale du marché mardi, après une augmentation de capital

** La société canadienne IMAX a annoncé tôt mardi le prix ()

d'un placement privé de 220 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 0,75 % (CBs)

** Le prix de conversion initial de 42,42 $ représente une prime de 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 32,63 $

** L'action IMAX a terminé la séance du lundi en hausse de 0,4 % après que la société a annoncé () l'offre

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre et les liquidités pour

racheter environ 230 millions de dollars de capital de ses obligations à 0,5 % échéant en 2026 pour 276 millions de dollars

** Elle prévoit également d'utiliser environ 19 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées afin d'atténuer la dilution potentielle; le prix plafond de 57,10 $ est supérieur de 75 % à la dernière vente de l'action

** En incluant le mouvement de mardi, l'action IMAX est en hausse de 27% depuis le début de l'année

** Sur les 12 analystes couvrant IMAX, la répartition des recommandations est la suivante: 10 " achat fort " ou " achat ", 1 " maintien " et 1 " vente "; la prévision médiane est de 39,50 $, selon les données de LSEG