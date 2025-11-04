 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 054,00
-0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IMAX en baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 220 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions de l'opérateur de cinéma IMAX IMAX.N ont baissé de 0,6 % à 32,44 $ dans un contexte de faiblesse générale du marché mardi, après une augmentation de capital

** La société canadienne IMAX a annoncé tôt mardi le prix ()

d'un placement privé de 220 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 0,75 % (CBs)

** Le prix de conversion initial de 42,42 $ représente une prime de 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 32,63 $

** L'action IMAX a terminé la séance du lundi en hausse de 0,4 % après que la société a annoncé () l'offre

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre et les liquidités pour

racheter environ 230 millions de dollars de capital de ses obligations à 0,5 % échéant en 2026 pour 276 millions de dollars

** Elle prévoit également d'utiliser environ 19 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées afin d'atténuer la dilution potentielle; le prix plafond de 57,10 $ est supérieur de 75 % à la dernière vente de l'action

** En incluant le mouvement de mardi, l'action IMAX est en hausse de 27% depuis le début de l'année

** Sur les 12 analystes couvrant IMAX, la répartition des recommandations est la suivante: 10 " achat fort " ou " achat ", 1 " maintien " et 1 " vente "; la prévision médiane est de 39,50 $, selon les données de LSEG

Obligations
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank