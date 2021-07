iM Global Partner vise 150Md$ d' encours d' ici à 2030

(NEWSManagers.com) - Fondée en 2013, iM Global Partner affiche aujourd' hui un encours de 26 milliards de dollars d' encours. La société vise les 65 milliards de dollars d' ici à 2025 et 150 milliards d' ici à 2030, selon Philippe Couvrecelle, son fondateur et directeur général, qui s' exprimait jeudi 24 juin au cours d' une soirée organisée par la société. " Nous avons fait le plus dur. Les cinq premières années étaient les plus difficiles " , assure-t-il.

iM Global Partner " met en relation, partout dans le monde, les sociétés de gestion les plus performantes - nos partenaires - avec des institutions financières, des banques privées et des investisseurs " , selon son site Internet. Ces " partenaires " sont des sociétés de gestion dans lesquelles la société prend des participations, le plus souvent minoritaires. Aujourd' hui, iM Global Partner en compte six, dont 5 sont basées aux Etats-Unis et une seule en Europe (Zadig Asset Management).

" Notre plan stratégique est de développer notre réseau de partenaires dans le monde entier, et plus particulièrement aux Etats-Unis " , annonce Philippe Couvrecelle. Cinq à sept nouveaux partenaires devraient rejoindre la société dans les cinq ans qui viennent. " Et si nous travaillons bien cet été, nous espérons continuer à développer notre réseau dès cette année " , avance Philippe Couvrecelle.