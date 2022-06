iM Global Partner veut accélérer ses investissements dans les gestionnaires européens

(NEWSManagers.com) - iM Global Partner veut investir dans deux à quatre sociétés de gestion européennes dans les dix-huit mois qui viennent, annonce son fondateur et président exécutif, Philippe Couvrecelle, dans un article publié sur Linked-In.

La société prend des prises de participation minoritaires dans des boutiques de gestion pour les soutenir dans leur développement et la distribution de leurs fonds. Elle représente actuellement 36 milliards de dollars d'actifs.

Jusqu’à présent, iM Global Partner s’est surtout concentrée sur des sociétés de gestion américaines. Sur les huit prises de participation réalisées ces dernières années, sept ont concerné des entités basées aux Etats-Unis. Le seul investissement européen est celui dans Zadig Asset Management, effectué en 2020 avec 20 % du capital.

« Le moment est venu d’accélérer nos investissements dans l’univers européen de la gestion d’actifs », écrit Philippe Couvrecelle.

Le dirigeant confie avoir eu des discussions avec « de nombreuses sociétés en Europe ouvertes à notre modèle d’affaires, principalement en France, au Royaume-Uni et en Allemagne ». La société cherche aussi des opportunités en Espagne, en Suisse, en Italie et ailleurs en Europe.

Plusieurs raisons expliquent ce virage européen. « Le marché européen est vaste mais encore très fragmenté en ce qui concerne les sociétés de gestion indépendantes. L'Europe est également un marché majeur pour l'épargne et donc la distribution de solutions de gestion d'actifs. Enfin, nous sommes convaincus que dans l'environnement géopolitique actuel, la volonté de l'Europe de développer une plus grande autonomie industrielle, technologique et de la chaîne d'approvisionnement bénéficiera structurellement aux titres et marchés européens », détaille Philippe Couvrecelle.