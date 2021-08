iM Global Partner prend 45% d'une société de gestion aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - Et de sept. iM Global Partner a

annoncé sa septième prise de participation dans une

société de gestion, la sixième aux Etats-Unis. La plateforme de

multi-boutiques fondée par le Français Philippe Couvrecelle vient en effet de signer pour l'acquisition de 45% de Richard

Bernstein Advisors (RBA), une société de gestion basée à New York,

fondée en 2009 par Richard Bernstein, et spécialisée dans l'allocation

d'actifs, principalement entre actions et obligations avec une approche

de gestion macro " top-down" .

" Nous cherchions un gérant en allocation d' actifs

car ce type de spécialités, relativement rare, intéresse beaucoup les

clients privés et les plateformes de gestion privée. Il nous fallait

aussi une société complémentaire des expertises que nous avons déjà car

nous ne souhaitions pas créer de la concurrence dans notre réseau de

partenaires " , explique à NewsManagers Philippe Couvrecelle.

RBA gère près de 15 milliards de dollars et compte une

trentaine de salariés. Elle a été découverte par les équipes d'iM Global

Partner grâce à leur expertise de recherche et la première rencontre

entre les dirigeants a eu lieu fin 2018. Ensuite, " plus on a creusé leur process d' investissement, plus ils nous ont plu " ,

indique Philippe Couvrecelle. RBA a bénéficié d'une belle croissance

organique ces dernières années et pourra désormais s'appuyer sur le

réseau européen d'IM Global Partner pour grandir encore tout en gardant

son indépendance de gestion (les équipes sont maintenues) et sans devoir

investir massivement en forces commerciales puisqu'IM Global Partner

est déjà doté d'une centaine de salariés.

La plateforme, qui a accueilli deux nouveaux actionnaires en début d'année avec IK

Investment Partners et Luxempart aux côtés d'Amundi et Eurazeo

(Dassault et La Maison étant sortis), nourri toujours de fortes

ambitions. Il y a quelques jours Philippe Couvrecelle n'avait pas caché

son objectif de porter les encours de ses partenaires à 65

milliards de dollars d' ici à 2025 et 150 milliards d' ici à 2030, contre

environ 26 milliards en juin. Il n'est pas impossible qu'il annonce

encore une nouvelle prises de participation dans une autre société de

gestion d'ici la fin de l'année.