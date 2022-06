iM Global Partner change de gestionnaire pour son fonds Sustainable Europe

(NEWSManagers.com) - iM Global Partner a retiré la gestion de son fonds IMGP Sustainable Europe à Zadig Asset Management deux ans seulement après la lui avoir confié. Le fonds de 175 millions d’euros sera repris par Wheb Asset Management, une société de gestion londonienne spécialisée dans l’investissement durable, à compter du 1er juillet.

Ce changement de gestionnaire s’explique par le départ de Luc Pez et de Louis Larere, les deux gérants qui pilotaient le fonds (Luc Pez avait remplacé Adrian Vlad fin mai 2021) chez Zadig, suite à la décision de la société de gestion de regrouper son équipe de recherche en un seul lieu, Londres. « En accord avec Zadig, iM Global Partner a convenu que, plutôt que procéder au remplacement de ces deux gérants, Zadig concentrera ses ressources sur ses stratégies phares présentes au sein de la Sicav Memnon », détaille un porte-parole d’iM Global Partner, contacté par NewsManagers.

Cela n’aurait donc rien à avoir avec la performance du fonds. « Les performances obtenues par Zadig sont tout à fait satisfaisantes depuis l’intégration dans la Sica IMGP en juin 2020 : au 27 mai 2022, la part R surperforme son indice de référence le MSCI Europe Net de plus de 2% par an et se classe dans le premier décile de sa catégorie Morningstar », assure le porte-parole.

Ce retrait ne remettrait pas en cause la participation de 20 % que iM Global Partner détient au capital de Zadig depuis janvier 2020. iM Global Partner assure qu'il continuera à commercialiser les fonds de la Sicav Memnon gérés par Zadig.

Le fonds Sustainable Europe est l’ancien Oyster Europe Opportunities que iM Global Partner a récupéré à l’occasion du rachat de la gamme Oyster à Syz en février 2020. La société l’avait transformé en Oyster Sustainable Europe (avant qu'il ne soit renommé IMGP Sustainable Europe) en juin 2020, lui donnant une dimension responsable et durable. Pour le gérer, iM Global Partner avait choisi Zadig AM.

« Un pionnier de l’investissement durable »

Avec Wheb comme nouveau gestionnaire, iM Global Partner assure se tourner vers un « pionnier de l’investissement durable, avec un accent fort sur la création d’impact positif ». La société se compose de l’ancienne équipe spécialisée dans l’investissement socialement responsable de Henderson Global Investors depuis 2012. Cette équipe gère une même stratégie depuis 2005.

Son approche d’investissement se veut "bottom up" , « basée sur la recherche et ciblant des entreprises de taille moyenne et grande dont les produits et services constituent des solutions aux défis de la durabilité », indique un communique d’iMGP.

iM Global Partner souligne dans un communiqué que Wheb est soutenue par un comité consultatif indépendant composé d’experts du secteur ESG, dont Martin Rich, co-fondateur et directeur exécutif de la Fondation Future-Fit, Ray Dhirani, précédemment responsable de la finance durable au WWF et désormais directeur de la finance climatique et durable chez Wallbrook, et Alica Chapple, fondatrice d’Impact Value et présidente d’Investor Watch. De plus, Wheb a obtenu la certification B-Corp en mai 2016.