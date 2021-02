iM Global Partner accueille deux nouveaux actionnaires

(NEWSManagers.com) - Le gérant IM Global Partner voit sa base d'actionnaires s'élargir. Eurazeo a en effet annoncé ce 18 février avoir cédé à IK Investment Partners et Luxempart une partie de sa participation, sous réserve de l' approbation de l' AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). A l' issue de l' opération, Eurazeo en tant qu' actionnaire de contrôle continuera de soutenir activement la société aux côtés d' IK Investment Partners, de Luxempart, et d' Amundi.

Les produits de cession relatifs à cette opération (20% du capital) représentent environ 70 millions d' euros pour Eurazeo, soit un multiple cash-on-cash de 2,1x et un Taux de Retour Interne (TRI) de 22%. Dassault/La Maison, actionnaire de la première heure, cède sa participation à l' occasion de cette opération.

" La stratégie de l' équipe managériale et des actionnaires d' iM Global Partner est de continuer à investir afin de poursuivre le développement de la société, tant de façon organique que via croissance externe, en vue de dépasser 100 millards de dollars d' encours sous gestion d' ici 5 à 7 ans" , indique le communiqué.

A fin décembre 2020, iM Global Partner disposait de plus de 19 milliards de dollars d' encours sous gestion.