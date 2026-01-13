Illumina progresse après avoir prévu des résultats du T4 supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de la société de solutions de séquençage génétique Illumina ILMN.O augmentent jusqu'à 3,7 % pour atteindre 151 $ ** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le T4 de 1,16 milliard de dollars, contre 1,10 milliard de dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Elle prévoit un bénéfice par action ajusté (BPA) pour le T4 entre 1,27 et 1,30 $, contre des estimations de 1,21 $

** La société introduit un ensemble de données qui cartographie les changements génétiques pour aider à accélérer la découverte de médicaments grâce à l'IA, en partenariat avec les fabricants de médicaments AstraZeneca AZN.L , Merck MRK.N et Eli Lilly LLY.N .

** ILMN en hausse de 6,5 % sur les 12 derniers mois