Illinois Tool Works resserre ses prévisions annuelles de bénéfices en raison des vents contraires liés aux tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Illinois Tool Works ITW.N a réduit la fourchette de ses prévisions de bénéfices annuels vendredi, le fabricant de pièces industrielles s'attendant à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement en raison des droits de douane américains.

Les actions de la société ont chuté de près de 4 % dans les échanges avant bourse.

Les politiques tarifaires du président américain Donald Trump ont fait grimper les prix des matières premières, obligeant les entreprises telles qu'Illinois Tool Works à augmenter les prix et à relocaliser les chaînes d'approvisionnement pour préserver les marges.

L'entreprise s'attend désormais à un bénéfice de 2025 compris entre 10,40 et 10,50 dollars par action, contre une projection antérieure de 10,35 à 10,55 dollars par action.

Toutefois, elle a enregistré un bénéfice de 2,81 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,71 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le segment des équipementiers automobiles a été le plus important contributeur au revenu global avec 830 millions de dollars, contre 772 millions de dollars il y a un an.

La société fournit des composants et des fixations à des constructeurs automobiles tels que Ford F.N et BMW BMWG.DE .

Son chiffre d'affaires trimestriel global a augmenté de 2,3 % pour atteindre 4,06 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 4,08 milliards de dollars.