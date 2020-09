Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad s'invite en Pologne avec l'opérateur mobile Play Reuters • 21/09/2020 à 07:39









(Actualisé avec précisions) PARIS, 21 septembre (Reuters) - Iliad ILD.PA a annoncé lundi son intention d'acquérir l'opérateur Play PLY.WA , leader du marché mobile en Pologne, pour 2,2 milliards d'euros, ce qui lui permettra de s'installer sur un troisième grand marché européen après la France et l'Italie. Le groupe de Xavier Niel a déjà conclu un accord contraignant auprès des deux actionnaires de référence de Play pour acquérir un bloc de contrôle de 40% du capital au même prix que son offre, 39 zlotys par action, soit une prime de 38,8% sur le dernier cours de clôture. Cette opération, qui donne à Play une valeur d'entreprise de 3,5 milliards d'euros, sera relutive dès la première année et financée par de la dette et par la trésorerie disponible. L'offre court jusqu'au 17 novembre. Entré sur le marché mobile polonais en 2007, Play dispose d'une part de marché de 29% avec 15 millions d'abonnés, ce qui en fait le premier opérateur mobile de Pologne, selon Iliad, qui compte l'aider à se développer dans le fixe. Il a réalisé au cours des 12 derniers mois un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, soit une croissance de 2,0% à change constant, et un bénéfice d'exploitation (Ebitda) de 523 millions d'euros, soit une marge de 32,1%. "Cette belle opération industrielle constitue un nouveau relais de croissance pour le groupe Iliad et lui donne accès à un des marchés télécoms à fort potentiel en Europe", a dit Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, cité dans un communiqué. "Grâce à cette opération, Iliad devient le sixième groupe télécom européen. Pleinement engagé dans la mise en oeuvre de son Plan Odyssée 2024, Iliad est un groupe solide qui poursuit son développement avec confiance." (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

