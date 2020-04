Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad reporte son AG, confirme ses objectifs Reuters • 09/04/2020 à 08:41









9 avril (Reuters) - Iliad SA ILD.PA : * REPORTE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE * LA PUBLICATION DES RÉSULTATS GROUPE DU PREMIER TRIMESTRE 2020 AURA BIEN LIEU, COMME PRÉVU, LE 12 MAI 2020. * LE GROUPE CONFIRME SA CAPACITÉ À ATTEINDRE LES OBJECTIFS ANNONCÉS AU MARCHÉ LORS DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2019. Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -1.68%