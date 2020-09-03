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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Iliad publie un résultat net en hausse à 208 millions d'euros au S1
Reuters03/09/2020 à 07:51

3 septembre (Reuters) - ILIAD SA ILD.PA :

* NOUS ENTRONS DÉSORMAIS DANS LA 2ÈME PHASE DU PLAN ODYSSÉE 2024 AVEC DE NOMBREUX CHANTIERS À MENER DANS LES PROCHAINS TRIMESTRES, NOTAMMENT LE LANCEMENT DES ACTIVITÉS B2B EN FRANCE ET FIXE EN ITALIE - THOMAS REYNAUD

* HAUSSE DE 6,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE, À 2,78 MILLIARDS D'EUROS AU S1

* CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE DE 1,8% À 2,48 MILLIARDS D'EUROS AU S1

* AU 30 JUIN 2020, L'ENDETTEMENT FINANCIER BRUT DU GROUPE S'ÉTABLISSAIT À 4 736 MILLIONS D'EUROS ET L'ENDETTEMENT FINANCIER NET À 3 733 MILLIONS D'EUROS (HORS APPLICATION DE LA NORME COMPTABLE IFRS 16)

* CROISSANCE SOUTENUE DES VENTES EN ITALIE AU 1ER SEMESTRE À 312 MILLIONS D'EUROS

* POURSUIT SA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT DANS DES PROJETS INDUSTRIELS MAJEURS, GÉNÉRATEURS DE FLUX DE TRÉSORERIE FUTURS CONSÉQUENTS, TOUT EN CONSERVANT UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE ET UN ACCÈS IMPORTANT AUX FINANCEMENTS

* AU S1, REBOND DE L'EBITDAAL GROUPE DE 9,4% À 876 MILLIONS D'EUROS AVEC UNE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ EN FRANCE (+5,6% À 960 MILLIONS D'EUROS) ET EN ITALIE (RÉDUCTION DES PERTES DE 22,5% À 84 MILLIONS D'EUROS)

* LE GROUPE PRÉSENTE AU 30 JUIN 2020 UN RATIO D'ENDETTEMENT CONTENU À 2,16X L'EBITDAAL

* RÉSULTAT NET DE 208 MILLIONS D'EUROS AU S1, EN FORTE HAUSSE PAR RAPPORT À 1ER SEMESTRE 2019

* LES IMPACTS SOCIAUX ET FINANCIERS POUR LE GROUPE ILIAD SONT POUR L'INSTANT LIMITÉS

* FORTE HAUSSE DU CASH FLOW OPÉRATIONNEL EN FRANCE AU S1, À 339 MILLIONS D'EUROS CONTRE 131 MILLIONS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE 2019

* CETTE ÉPIDÉMIE POURRAIT IMPACTER LE GROUPE ILIAD ET SES OBJECTIFS COMME L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES ÉVOLUANT DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (AU TRAVERS NOTAMMENT DE LA PÉNURIE DE CERTAINS COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ET DU RALENTISSEMENT DU DÉPLOIEMENT DE SES RÉSEAUX FIXE ET MOBILE...)

* BILAN SOLIDE AVEC UN LEVIER FINANCIER DE 2,16X À FIN JUIN 2020 (DETTES NETTES DE 3,7 MILLIARDS D'EUROS)

* VA POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DE SON PLAN ODYSSÉE 2024

* FRANCE : LA BASE D'ABONNÉS FIXE TOTALE ENREGISTRE UN GAIN DE 112 000 ABONNÉS SUR LE SEMESTRE DONT 65 000 SUR LE 2ÈME TRIMESTRE SOIT LA MEILLEURE PERFORMANCE DEPUIS 4 ANS

* LE GROUPE A RENONCÉ À RECOURIR AU CHÔMAGE PARTIEL PENDANT LA PÉRIODE DU CONFINEMENT

* ABONNÉS MOBILE EN FRANCE AU S1 13,4 MLNS VERSUS 13,3 MLNS IL Y A UN AN

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA

(Gdansk Newsroom)

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