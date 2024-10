Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client iliad: place une émission obligataire verte de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - iliad SA a placé hier avec succès une émission obligataire verte (Green Bond) de 500 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité légèrement supérieure à 5 ans et un coupon annuel de 4,25%.



Cette transaction annoncée pour un montant maximum de 500 millions d'euros a rencontré une très forte demande des investisseurs (avec une demande finale à plus de 1,5 milliard d'euros).



Cela permet au Groupe de tirer avantage de l'amélioration des conditions de marchés observée et de refinancer une partie de sa dette obligataire existante via l'offre de rachat lancée conjointement sur ses obligations à échéance avril 2025 et juin 2026.



'Les fonds issus de cette obligation verte serviront à financer et en partie à refinancer des dépenses éligibles décrites dans le Green Financing Framework du Groupe publié le 21 octobre' indique le groupe.





