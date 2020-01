Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad lance son augmentation de capital de 1,4 mds d'euros Reuters • 20/01/2020 à 07:42









20 janvier (Reuters) - Iliad ILD.PA annonce lundi dans un communiqué : * LE LANCEMENT FORMEL d'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,4 MILLIARD D'EUROS * LE PRIX DE SOUSCRIPTION EST DE 120 EUROS PAR ACTION NOUVELLE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%