Iliad: Free dépasse les 5 millions d'abonnés fibre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 10:05

(CercleFinance.com) - Free annonce ce matin avoir franchi en juin le cap des 5 millions d'abonnés fibre. ' Free est le 1er opérateur fibre en terme de taux d'adoption, avec 70% de ses abonnés fixes connectés en fibre optique ' indique le groupe.



Le groupe est partenaire de la quasi intégralité des Réseaux d'Initiative Publique (RIP). Cette stratégie permet à Free de couvrir en fibre plus de 23 400 communes avec plus de 33 millions de prises raccordables.



' Avec plus de 10 milliards d'euros d'investissements cumulés dans la Fibre et plus de 40% de son chiffre d'affaires Fixe investi dans la fibre ces dernières années, Free est l'opérateur qui investit le plus dans la fibre ' rajoute le groupe.



Nicolas Thomas, Directeur Général de Free, déclare : ' Cette nouvelle étape est le fruit de la formidable implication de nos 3 600 collaborateurs dédiés à la fibre. Ces performances viennent également valider une stratégie ambitieuse : fournir la meilleure connectivité au plus grand nombre. C'est un enjeu majeur pour la société et la compétitivité des territoires.'