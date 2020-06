Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad emet avec succès un emprunt obligataire de 650 millions d'euros Reuters • 10/06/2020 à 19:19









10 juin (Reuters) - * ILIAD - EMET AVEC SUCCES UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 650 MILLIONS D'EUROS * ILIAD - CET EMPRUNT PRÉSENTE UNE MATURITÉ DE 6 ANS (SOIT UNE ÉCHÉANCE AU 17 JUIN 2026) ET UN COUPON ANNUELDE 2,375% * ILIAD - CETTE ÉMISSION PERMET AU GROUPE DE TIRER AVANTAGE D'UN MARCHÉ SOLIDE POUR AUGMENTER SA LIQUIDITÉ ETALLONGER LA MATURITÉ DE SA DETTE * ILIAD - CETTE EMISSION VIENT SOUTENIR SON DÉVELOPPEMENT EN FRANCE ET EN ITALIE AINSI QUELA POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE SES INFRASTRUCTURES FIBRE ET MOBILE * ILIAD - CETTE OPÉRATION A RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS, AVEC UNE DEMANDE AVOISINANT LES 2 MILLIARDS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.65%