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Iliad: CA en hausse au T1, ralentissement des déploiements attendu au T2
Reuters12/05/2020 à 08:36

12 mai (Reuters) - ILIAD SA ILD.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T1 EUR 1,38 MDS VERSUS EUR 1,29 MDS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA FRANCE AU T1 EUR 1,23 MDS VERSUS EUR 1,21 MDS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D'AFFAIRES POUR L'ITALIE AU T1 EUR 150 MLNS VERSUS EUR 81 MLNS IL Y A UN AN

* COVID-19 : IMPACTS SOCIAUX ET FINANCIERS POUR LE GROUPE ILIAD SONT POUR L'INSTANT LIMITÉS

* COVID-19 : LE FORT RALENTISSEMENT DU TRAITEMENT DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES VA PESER SUR LES DÉPLOIEMENTS DU T2

* COVID-19 : LA PANDÉMIE POURRAIT AVOIR UN IMPACT SUR LE GROUPE ET SES OBJECTIFS

* COVID-19 : PARMI LES CONSÉQUENCES POSSIBLES, ON PEUT CITER LA PÉNURIE DE CERTAINS COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ET UN RALENTISSEMENT DU DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX FIXES ET MOBILES

* OBJECTIFS FRANCE FIXE : 22 MILLIONS DE PRISES RACCORDABLES AU FIBRE À FIN 2022 ET ENVIRON 30 MILLIONS À FIN 2024

* OBJECTIFS FRANCE MOBILE : PLUS DE 80% DE LA BASE D'ABONNÉS SUR LE FORFAIT FREE 4G ILLIMITÉE EN 2024

* OBJECTIFS FINANCE FRANCE : MARGE D'EBITDAAL (HORS B2B ET VENTE D'ÉQUIPEMENTS) DE PLUS DE 40% EN 2020

* OBJECTIFS ITALIE : ENVIRON 5 000 SITES ACTIVÉS À FIN 2020

* OBJECTIFS ITALIE : GÉNÉRER 1,5 MILLIARD D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LE LONG TERME

Texte original sur Eikon ID:nGNE9qXPTY Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA

(Gdansk Newsroom)

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