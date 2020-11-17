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Iliad annonce un CA au T3 en hausse à 1,42 milliards d'euros
Reuters17/11/2020 à 07:51

17 novembre (Reuters) - Iliad SA ILD.PA :

* NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS MOBILES EN FRANCE SUR 9 MOIS 13,5 MLNS

* NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS MOBILES EN ITALIE SUR 9 MOIS 6,8 MLNS

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T3 EUR 1,42 MDS VERSUS EUR 1,34 MDS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ SUR 9 MOIS EUR 4,21 MDS VERSUS EUR 3,94 MDS IL Y A UN AN

* INNOVATION, CONQUÊTE COMMERCIALE, DÉPLOIEMENTS MASSIFS, CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ EN FRANCE : AU 3ÈME TRIMESTRE, ILIAD RÉAFFIRME SES FONDAMENTAUX

* L'ÉPIDÉMIE POURRAIT IMPACTER ILIAD ET SES OBJECTIFS COMME L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES ÉVOLUANT DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

* L'ÉPIDÉMIE ACTUELLE DE CORONAVIRUS A POUR CONSÉQUENCES, OUTRE LES ASPECTS HUMAINS, LE RALENTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS CERTAINES RÉGIONS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA

(Gdansk Newsroom)

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