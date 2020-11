Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad annonce un CA au T3 en hausse à 1,42 milliards d'euros Reuters • 17/11/2020 à 07:51









17 novembre (Reuters) - Iliad SA ILD.PA : * NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS MOBILES EN FRANCE SUR 9 MOIS 13,5 MLNS * NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS MOBILES EN ITALIE SUR 9 MOIS 6,8 MLNS * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T3 EUR 1,42 MDS VERSUS EUR 1,34 MDS IL Y A UN AN * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ SUR 9 MOIS EUR 4,21 MDS VERSUS EUR 3,94 MDS IL Y A UN AN * INNOVATION, CONQUÊTE COMMERCIALE, DÉPLOIEMENTS MASSIFS, CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ EN FRANCE : AU 3ÈME TRIMESTRE, ILIAD RÉAFFIRME SES FONDAMENTAUX * L'ÉPIDÉMIE POURRAIT IMPACTER ILIAD ET SES OBJECTIFS COMME L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES ÉVOLUANT DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS * L'ÉPIDÉMIE ACTUELLE DE CORONAVIRUS A POUR CONSÉQUENCES, OUTRE LES ASPECTS HUMAINS, LE RALENTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS CERTAINES RÉGIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ILD.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%