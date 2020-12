Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Il n'y avait pas d'alternative à la fermeture des lieux culturels, dit Jean Castex Reuters • 15/12/2020 à 09:38









PARIS, 15 décembre (Reuters) - "L'exception culturelle, ce n'est pas l'exception sanitaire", a déclaré mardi Jean Castex pour justifier le maintien de la fermeture des lieux culturels dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé qu'une enveloppe supplémentaire de 35 millions d'euros serait accordée au ministère de la Culture pour lui permettre d'aider le secteur. Lors de l'instauration du deuxième confinement, fin octobre, le gouvernement avait évoqué une possible réouverture des cinémas, des théâtres et des musées le 15 décembre, mais face à la persistance de la pression épidémique, le Premier ministre a annoncé jeudi dernier qu'ils resteraient fermés jusqu'au 7 janvier au moins, alors que les commerces ont été autorisés à rouvrir le 28 novembre. Une manifestation aura lieu dans l'après-midi à Paris contre cette décision, qui sera par ailleurs contestée en justice. "Il n'y avait pas d'autre alternative", a assuré Jean Castex, au micro d'Europe 1, évoquant la stagnation de l'épidémie. "On va accompagner ce secteur. On va les indemniser. Une rallonge de 35 millions sera accordée au ministère de Culture. Nous allons préparé avec (les représentants du secteur de la culture) les conditions de l'avenir", a-t-il poursuivi. "On leur a fixé une clause de revoyure le 7 janvier. Ils vont y travailler avec la ministre et voir comment, si les conditions épidémiologiques se stabilisent et s'améliorent, on pourra envisager progressivement leur réouverture", a ajouté le chef du gouvernement. (Jean-Philippe Lefief)

