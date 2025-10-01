Il faut dépasser les fragmentations dans la "tech" européenne, dit Le Maire

par Florence Loeve et Michel Rose

L'ancien ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, en appelle à dépasser les fragmentations de l'écosystème technologique européen, à la suite de l'investissement de 1,3 milliard d'euros du fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS dans la startup française Mistral AI.

Bruno Le Maire, qui a quitté le gouvernement en 2024 après la dissolution surprise décidée par le président Emmanuel Macron, est devenu consultant pour le conseil d'administration d'ASML début 2025.

"Toute notre ambition doit être de rassembler les acteurs de cet écosystème pour faire une puissance technologique européenne capable de rivaliser avec la puissance technologique chinoise et la puissance technologique américaine", a déclaré Bruno Le Maire lors d'un entretien accordé à Reuters mardi.

"Le drame de l'écosystème européen, c'est qu'il est fragmenté", a-t-il regretté.

"Nous avons toutes les industries et tous les savoirs nécessaires pour être une grande puissance de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs à l'horizon de 25 ou 30 ans", a estimé Bruno Le Maire.

Interrogé sur le fossé en matière de valorisation entre Mistral et les géants américains de l'intelligence artificielle (IA) tels qu'OpenAI, aujourd'hui valorisés à des centaines de milliards de dollars, Bruno Le Maire a reconnu les "écarts de financement", tout en jugeant les acteurs américains de la tech "survalorisés".

"Une correction boursière dans les mois qui viennent me paraît probable", a-t-il estimé.

L'ancien ministre français a plaidé pour "une chaîne de valeur" unifiée dans la filière des semi-conducteurs et dans le secteur de l'IA au niveau européen ainsi que la mise en place d'une union des marchés des capitaux entre "les trois plus grandes économies" de la zone euro, l'Allemagne, la France et l'Italie, afin de lever plus facilement des fonds pour la tech européenne.

Bruno Le Maire a repris ses propos partagés avec le journal L'Usine nouvelle quelques jours auparavant, critiquant les "technocrates" de la Commission européenne dont il a jugé les réactions trop lentes et inefficaces face à la concurrence agressive de la Chine et des États-Unis.

"Ce que ne comprennent pas les technocrates, c'est que nous avons besoin de décisions massives, rapides, efficaces pour protéger notre industrie", a-t-il affirmé.

Le consultant pour ASML a invité à être "lucide sur le retard" de l'Europe par rapport à la Chine et aux Etats-Unis en matière de technologie, par exemple dans le domaine des batteries électriques, jugeant qu'il y aurait besoin de "coopérer" avec les deux puissances pour rattraper les lacunes.

Bruno Le Maire a cependant affirmé que cette coopération devait se faire "à nos conditions", en imposant par exemple des obligations "en termes de commandes, de transfert de technologie" en cas d'implantation d'entreprises américaines ou chinoises sur le marché européen.

(Reportage par Michel Rose et Florence Loeve, édité par Kate Entringer)