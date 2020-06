Il est l'or, mon seignor...

Cet article n'est pas un plaidoyer pour ou contre l'or, bien que sur l'échiquier des actifs financiers ce métal traverse haut la main l'épreuve du temps. C'est une réflexion sur la place d'une relique barbare (telle que la décrivait M. Bernanke, ex patron de la Réserve fédérale) dans le monde technologiquement avancé d'aujourd'hui.

Ce métal précieux garde des qualités dont nos autorités monétaires, prêtes à faire marcher la planche à billets à l'infini, pourraient bien s'inspirer. En abaissant les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas aux Etats-Unis suite aux événements du 11 septembre 2001 et de nouveau après la crise des subprimes de 2008, elles ont conduit des investisseurs privés à se tourner de plus en plus vers l'ingénierie financière pour espérer générer des retours sur investissement suffisants.