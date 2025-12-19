 Aller au contenu principal
Ikonysis lève des fonds
information fournie par AOF 19/12/2025 à 18:27

(AOF) - Ikonysis a annoncé la finalisation d’une augmentation de capital en numéraire d’un montant total de 1,5 million d’euros par le biais d’un placement privé, ainsi que la demande de conversion en capital de 1,22 million d’euros de dette existante. Le montant total de ce tour de table s’élève ainsi à 2,72 millions d’euros. Le produit de l'augmentation de capital sera principalement affecté à l'accélération du développement commercial, dans le but d'étendre rapidement le réseau mondial de distributeurs et de soutenir une trajectoire de croissance solide et durable du chiffre d'affaires.

Valeurs associées

IKONISYS
1,600 EUR Euronext Paris +0,31%
