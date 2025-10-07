IKONIYSYS : Hospitex remporte l’appel d’offres public du Policlinico di Bari pour les systèmes de cytologie Cytofast

Paris, France – le 7 octobre 2025 – 17h45 CEST - Hospitex, filiale italienne détenue à 100 % d’Aliko Scientific (Ikonisys SA, Euronext Growth Paris : ALIKO) et leader dans la production de dispositifs médicaux de cytologie, a remporté un appel d’offres public prestigieux d’une valeur de 353 K€ auprès du Policlinico di Bari, l’un des hôpitaux universitaires et centres de recherche les plus renommés du sud de l’Italie.



Ce contrat marque une étape importante dans l’adoption de la technologie Cytofast de cytologie en milieu liquide (LBC) au sein du Département d’anatomie pathologique de l’hôpital, renforçant ainsi le rôle de la société en tant qu’acteur de référence en matière d’innovation cytologique en Italie.



L’accord couvre la fourniture des systèmes Hospitex BLOCKfast® et CYTOfast® LBC ainsi que des consommables associés, pour une durée initiale de cinq ans.