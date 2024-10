Ikonisys publie ses résultats financiers semestriels 2024

Paris, France – le 31 octobre 2024 - 22h30 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre clos au 30 juin 2024, approuvés par le Conseil d'administration le 29 octobre 2024, et fait le point sur ses derniers développements.



Mario Crovetto, Directeur Général d’Ikonisys, déclare : « 2024 marque un tournant dans l’histoire d’Ikonisys, avec une transformation remarquable. [...] »