Ikonisys obtient un brevet américain pour la « Méthode de microscopie à fluorescence automatisée pour l’évaluation de l’efficacité des traitements contre le cancer et l’hyperplasie »

Paris, le 27 janvier 2025 – 8h00 CET – Ikonisys Inc, leader dans les solutions diagnostiques cellulaires avancées et filiale d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) (Euronext Growth Paris : ALIKO), est fière d’annoncer l’obtention d’un nouveau brevet américain octroyé par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO, United States Patent and Trademark Office) pour son innovation intitulée : « Méthode de microscopie à fluorescence automatisée pour l’évaluation de l’efficacité des traitements contre le cancer et l’hyperplasie ».





Commercialement connu sous le nom de « Technologie ACTA » (Automated Cancer Treatment Assessment), cette avancée renforce la position d’Ikonisys en tant que leader dans la détection et l’analyse des cellules cancéreuses via la microscopie par fluorescence automatisée. En obtenant ce brevet, Ikonisys consolide son portefeuille de propriété intellectuelle, créant des barrières pour les concurrents et confirmant son avantage concurrentiel significatif dans le diagnostic du cancer.