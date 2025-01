Ikonisys : nouveau brevet américain dans la détection de cellules cancéreuses

(AOF) - Ikonisys annonce l’obtention d’un nouveau brevet américain octroyé par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) pour son innovation intitulée : "Méthode de microscopie à fluorescence automatisée pour l’évaluation de l’efficacité des traitements contre le cancer et l’hyperplasie". Le spécialiste des solutions diagnostiques cellulaires avancées précise que cette technologie Acta (Automated Cancer Treatment Assessment) renforce sa position de leader dans la détection et l’analyse des cellules cancéreuses via la microscopie par fluorescence automatisée.

Cette technologie brevetée permet une analyse automatisée d'échantillons biologiques pour identifier et caractériser les cellules cancéreuses et hyperplasiques tout en évaluant l'efficacité des traitements.

Selon Ikonysis, elle garantit l'adaptation des traitements thérapeutiques à chaque patient, maximisant ainsi leur efficacité tout en réduisant les interventions inutiles. Elle ouvre également la voie au développement de tests sur les cellules tumorales circulantes (CTC), un domaine de recherche clé dans le diagnostic oncologique

